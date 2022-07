Kepa in Serie A, lo vogliono subito: tifosi pronti al colpo

Importanti novità sul futuro di Kepa. Il portiere del Chelsea interessa in Serie A e sono pronti al colpo immediato.

Kepa è certamente uno dei pezzi pregiati sul mercato. Il portiere attualmente in forza al Chelsea è alla ricerca di una nuova sistemazione. Arrivato in Premier League per la cifra record di 80 milioni, Kepa, dopo un inizio da titolare, ha dovuto cedere il posto a Mendy.

L’estremo difensore basco però difficilmente accetterà di disputare un altro anno da dodicesimo. Ecco quindi che sia il calciatore che il Chelsea cercano una soluzione. Secondo quanto riporta AS la principale pretendente al momento è il Napoli.

Il club partenopeo, dopo l’addio di Ospina, ha in Meret l’unico potenzialmente titolare in rosa. Il portiere italiano però non convince appieno il tecnico Spalletti che preferirebbe un estremo difensore più idoneo alla costruzione della manovra dal basso. Ecco quindi che i desideri di Kepa di essere titolare, quelli del Chelsea di liberarsi di un calciatore scontenti e quelli del Napoli potrebbero combaciare.

Napoli, Kepa il nome caldo per la porta. Occhio però alle altre ipotesi sul tavolo

Al momento la più grande difficoltà tra Kepa e il Napoli è l’ingaggio. Il portiere infatti guadagna circa 8 milioni netti a stagione. Troppi per il Napoli che punta ad un contributo del Chelsea di almeno metà ingaggio. I buonissimi rapporti tra i due club, i quali pochi giorni fa hanno concluso l’operazione Koulibaly, potrebbero agevolare le cose.

Il Napoli però punta anche su altri nomi. Fermo restando l’ipotesi di Meret titolare, gli azzurri monitorano anche la situazione Keylor Navas, altro portiere di altissimo livello che non ha alcuna intenzione di fare il dodicesimo. In alternativa, ma in questo caso possibili come riserve di Meret, in ballo anche i nomi di Neto e Trapp.