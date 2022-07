Calciomercato Inter, settimana decisiva anche per Marotta: svelato tutto

Il calciomercato dell’Inter è stato molto intenso, ma non è ancora finito. La società valuta prima le uscite e poi anche le entrate.

L’Inter ha iniziato questa sessione di calciomercato alla grande. Dopo la delusione per lo scudetto sfumato nelle ultime giornate il club nerazzurro ha rinforzato sin da subito la rosa con arrivi molto importanti. Marotta ha prima inserito pedine importanti a centrocampo come Asllani e Mkhitaryan e poi ha realizzato il grande colpo.

L’Inter ha visto il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, probabilmente il più grande colpo realizzato finora in questo mercato. La società è stata abile a sfruttare il momento no del giocatore belga e grazie a ciò ha riportato in prestito un giocatore ceduto per oltre 100 milioni di euro.

In casa Inter bisogna essere molto attenti alla questione bilancio. La dirigenza ha la necessità assoluta di finire con un bilancio in netto attivo (tra acquisti e cessioni) entro giugno 2023. Per questo motivo non si escludono sacrifici dolorosi in questa sessione di calciomercato, uno tra tutti quello di Milan Skriniar.

Inter, giorni decisivi per Milenkovic

In attesa di conoscere il futuro di Skriniar il club nerazzurro sonda nomi sul mercato. Con la partenza di Ranocchia la società ha comunque bisogno di almeno un difensore e tra i vari nomi delle ultime settimane interessa molto Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore è ancora indeciso riguardo il suo futuro e sta valutando se restare o meno in maglia viola. Juventus e soprattutto Inter attendono la sua decisione e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore. L’Inter attende la decisione del giocatore e nell’eventualità potrebbe sferrare l’attacco.