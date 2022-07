Juve, c’è l’alternativa a Morata: il giocatore spinge ma c’è un ostacolo

La Juve sembra finalmente essere riuscita a trovare un’alternativa a Morata in attacco. Accordo trovato col calciatore, ma c’è un problema.

La Juve avrebbe individuato il nome del nuovo attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Qualora non dovesse concretizzarsi l’ennesimo ritorno di Alvaro Morata in bianconero, Agnelli è pronto a virare su di un altro profilo.

L’attaccante spagnolo resta il piano A, ma i bianconeri si stanno tutelando e hanno preso già contatti con Anthony Martial. L’attaccante francese, di proprietà del Manchester United, ma lo scorso anno in prestito al Siviglia, è stato infatti individuato come alternativa a Morata.

Martial che si trasferì giovanissimo al Manchester United per una cifra attorno ai 50 milioni più bonus, nelle ultime stagioni non ha reso al meglio con la maglia dei Red Devils, tanto da essere appunto ceduto in prestito al Siviglia. Anche qui non ha reso al meglio, collezionando, in mezza stagione, solo 13 presenze e 1 gol. Da qui l’idea di provare una nuova avventura, magari in Italia, in un contesto che potrebbe esaltare le sue caratteristiche.

Juve, idea Martial per l’attacco: ma lo United frena

Stando a quanto riporta la BBC Martial starebbe spingendo per l’addio, magari proprio alla Juve. Il media inglese riporta però come dalle parti di Manchester siano tutt’altro che propensi ad avallare questo desiderio.

Il nuovo tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag avrebbe espresso il desiderio di mantenere in rosa l’attaccante francese e la dirigenza mancuriana sarebbe pronta ad accontentarlo. A far vacillare il board dello United potrebbe essere però la volontà del calciatore. Oppure una sostanziosa offerta proprio della Juve. Sempre Morata permettendo, visto che da questo lato Allegri è sempre stato chiaro su quali sono le sue preferenze per il reparto offensivo.