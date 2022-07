Juventus, tutto fatto: operazione ufficiale, c’è il comunicato

Sono giorni frenetici in casa Juventus. Nella giornata odierna è stata ufficializzata l’ennesima operazione ritenuta fondamentale dal club.

Le delusioni vissute nella scorsa stagione, ormai, sono un ricordo distante. La Juventus, infatti, vuole tornare a ricoprire un ruolo da protagonista sia in campionato che in Champions League. Un’ambizione confermata dalle operazioni di mercato già concluse e da quelle che il club intende concretizzare entro il primo settembre.

Nei riflettori bianconeri, ad esempio, è finito da tempo Marko Arnautovic ritenuto il vice-Vahovic ideale. Portarlo a Torino non si preannuncia però facile visto che il Bologna, fin qui, lo ha dichiarato incedibile. Le alternative portano i nomi di Luis Muriel e di Alvaro Morata. Nelle ultime ore, invece, hanno perso di consistenza le voci riguardanti Roberto Firmino.

A centrocampo piace Leandro Paredes, ritenuto cedibile dal PSG. L’argentino ha detto “sì” alla proposta ricevuta tuttavia, al momento, manca l’accordo con i parigini che lo valutano intorno ai 20 milioni. Troppi per i bianconeri, che a breve torneranno alla carica chiedendo uno sconto. Oggi, intanto, la società bianconera ha confermato un altro acquisto.

Juventus, via libera all’acquisto della sede e del centro sportivo

Il club, attraverso un comunicato, ha annunciato che sono state avviate le procedure che consentiranno di comprare gli immobili che ospitano la sede nonché il entro sportivo. L’operazione, si legge nel documento, verrà finanziata dalle risorse provenienti da “linee di credito bancarie” di cui una a medio-lungo termine.

L’acquisizione delle strutture dovrebbe avvenire entro il quarto trimestre “dell’anno solare 2022” e rappresenta un ulteriore passo in avanti per la Juventus. L’obiettivo è quello di crescere sotto tutti i punti di vista e avere una sede di proprietà è ritenuto fondamentale all’interno di questo processo. Ora, si attendono ulteriori colpi per migliorare la squadra. Il tecnico Massimiliano Allegri, intanto, può sorridere. La Juventus vuole tornare regina.