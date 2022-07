“A breve la svolta”: calciomercato Juventus, Allegri al settimo cielo

Massimiliano Allegri al settimo cielo per l’operazione che la Juventus sta portando avanti e a breve potrebbe concludersi

La Juventus nelle scorse settimane è stata molto attiva sul mercato in entrata. Sono arrivati Di Maria, Pogba e Bremer, mentre è stato ceduto De Ligt al Bayern Monaco. Massimiliano Allegri sta costruendo una squadra importante per puntare nuovamente allo scudetto dopo una stagione deludente. Vanno fatti ancora degli accorgimenti, come l’acquisto di un attaccante in grado di sostituire -per modo di dire…- Dusan Vlahovic.

Nei giorni scorsi è andato via anche Aaron Ramsey, che ha risolto il proprio contratto con la Juventus. Una grande notizia per Allegri e per le casse della società, visto che il centrocampista gallese aveva un ingaggio da oltre 7 milioni di euro l’anno ed è stato un flop. Tanto che venne ceduto a gennaio scorso ai Rangers, con il quale fu decisivo nella sconfitta in finale di Europa League. E a breve è prevista anche la cessione di Arthur.

Juventus, Arthur vicino al Valencia

Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra la Juventus e il Valencia per Arthur: “A breve potrebbe esserci la svolta, precisamente a inizio settimana, il brasiliano sarebbe il secondo addio a centrocampo dopo Ramsey”. Gennaro Gattuso sarebbe molto felice di accogliere il centrocampista in Liga, si tratterebbe di un ritorno dopo aver vestito la maglia del Barcellona.

Come per Ramsey, anche Arthur non si è mai dimostrato pienamente un grande acquisto per la Juventus. Lo scambio alla pari con Pjanic sulla base di 75 milioni di euro, infatti, può considerarsi buona solo per il bilancio per entrambe le squadre, non per il campo. Nonostante il centrocampista brasiliano abbia dimostrato di essere un buon giocatore, ma non è ciò che serve ad Allegri per il futuro.