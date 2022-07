Calciomercato Juventus, vice-Vlahovic a sorpresa: tifosi spiazzati

La Juventus è letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione.

Dopo una stagione deludente la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a tornare a lottare per lo scudetto. La squadra bianconera ha conquistato ‘solo’ il quarto posto nell’ultimo campionato ed ora la società si è rinforzata sul mercato per tornare a lottare per i vertici. Sono arrivati grossi rinforzi ma non è finita qui.

La Juve ha realizzato diversi colpi nel reparto offensivo, sono arrivati Paul Pogba ed Angel Di Maria. Nonostante ciò la società ha intenzione di effettuare ulteriori colpi. Nel mirino del club c’è un vice di Dusan Vlahovic, un giocatore che possa prendere il posto in rosa di Alvaro Morata. Lo spagnolo è ancora tra i candidati ma appare al momento come una pista complicata.

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha rivelato una pista che avrebbe del clamoroso. Il club bianconero starebbe valutando il nome di Dries Mertens come possibile candidato dell’attacco di Allegri. Mertens sarebbe un profilo ideale sia dal punto di vista economico che tecnico visto che in passato ha giocato sia come centravanti che come attaccante a sinistra.

Juventus, Mertens non è la prima scelta del club

La rosea sottolinea però come la pista Mertens potrebbe prendere piede solo al verificarsi di determinate condizioni. Il belga non è una priorità, ma è sicuramente sul taccuino della dirigenza bianconera. La Juve è stata accostata nelle ultime ore anche all’attaccante del Barcellona Memphis Depay.

Va detto anche che Mertens è stata una vera e propria bandiera del Napoli ed anche per questo motivo l’affare con la Juventus è tutt’altro che scontato. Al momento Dries è svincolato, sul giocatore c’è anche l’Anversa in Belgio mentre in Italia piace a Inter e soprattutto la Lazio dell’ex mentore Maurizio Sarri.