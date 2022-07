Calciomercato Milan, addio improvviso: Maldini saluta il top player?

Operazione in uscita improvvista in casa Milan. Maldini si prepara a lasciare andare via il top player rossonero di fronte all’offerta.

Gli ultimi giorni di mercato in casa Milan sono stati giustamente monopolizzati dalla trattativa per Charles De Ketelaere. I contatti per portare a San Siro il giovane belga del Bruges proseguono spediti e sembrerebbe che siamo ormai solo ai dettagli e alle formalità.

Nel frattempo però Paolo Maldini lavora anche sul mercato in uscita. Salutato un altro Maldini, Daniel, andato in prestito allo Spezia con l’obiettivo di farsi le ossa e giocarsi in futuro le sue carte in rossonero con maggiore esperienza, i rossoneri devono fare i conti con un altro possibile partente.

L’edizione odierna de La Nazione, quotidiano toscano da sempre molto vicino alle vicende della Fiorentina, lancia l’indiscrezione di un interessamento della Viola per Simon Kjaer. Il difensore danese, reduce da un brutto infortunio, sarebbe infatti finito nel mirino del club capeggiato da Rocco Commisso. La Fiorentina infatti è alla ricerca di un centrale d’esperienza e Simon Kjaer potrebbe essere la soluzione ideale.

Milan, sirene viola per Simon Kjaer: i rossoneri ci pensano

Sponda Milan la situazione di Kjaer è ancora tutta in divenire. Certamente, dal punto di vista tecnico, Pioli non vorrebbe privarsi del difensore. Purtroppo però il suo essere reduce da un lungo infortunio getta alcune ombre su di un suo possibile ritorno immediato ad altissimi livello.

Ecco quindi che gli interessi del Milan potrebbe combaciare con quelli della Fiorentina. I rossoneri vorrebbero trovare a Kjaer una sistemazione adeguata al fine di rendere più agevole il suo ritorno in forma. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe accontentarsi di un prestito con eventuale riscatto da discutere al termine della stagione. In alternativa i viola sono pronti a virare sul nome di Kumbulla.