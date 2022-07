Milan stellare, lo prendono per davvero: il colpo fa impazzire Pioli

Il Milan ora può gioire: tutto fatto per l’operazione voluta soprattutto da Maldini e tutto pronto per le visite mediche e la firma.

Colpo stellare per il Milan che adesso può esultare davvero. Dopo mesi di trattative, con contatti più intensi negli ultimi giorni, Maldini e Massara hanno raggiunto il proprio obiettivo. Manca ora pochissimo per le visite mediche, poi ci sarà la firma per il nuovo gioiello che presto vestirà rossonero.

Adesso è, quindi, tutto vero: il Milan ha raggiunto l’accordo con il Bruges per acquistare il cartellino di Charles De Ketelaere a titolo definitivo. Il classe 2001 nato in Belgio vestirà presto la maglia rossonera.

Una trattativa durata mesi, con il Bruges che si è rivelato più convinto del previsto sulla ferma volontà di non voler cedere il trequartista a prezzi scontati. Il Milan, però, non si è arreso e ha alla fine portato a casa il risultato. L’operazione è stata chiusa per circa 35 milioni di euro (32 più 3 di bonus).

Calciomercato Milan, Maldini porta a casa il risultato sperato: tutto fatto per De Ketelaere

Ad annunciare la chiusura dell’operazione è stata pochi minuti fa ‘La Gazzetta dello Sport’. Come si legge, quindi: “Finalmente è fatta. La telenovela De Ketelaere si è conclusa dopo settimane di trattative. Il trequartista belga vestirà la maglia rossonera ed è pronto a sbarcare a Milano già nel weekend.

“L’accordo tra Bruges e Milan è totale – ha aggiunto il quotidiano sportivo – e i due club si sono stretti la mano e stanno ora mettendo nero su bianco i contratti. Oltre ai 35 milioni totali, alla società belga spetterà anche una percentuale sulla sua eventuale rivendita”.

“De Ketelaere – conclude ‘La Gazzetta dello Sport’ – arriverà in Italia probabilmente già domani, al massimo domenica. Svolgerà le visite mediche entro lunedì: i tifosi milanisti, finalmente, possono sorridere”. Un colpo di mercato sperato per tanto tempo è ora diventato realtà e sarà presto a disposizione di Stefano Pioli.