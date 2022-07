Calciomercato Napoli, doccia fredda per Spalletti: “Niente accordo”

Dopo gli addii di Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens, per il Napoli di Spalletti è arrivata un’altra brutta notizia dal calciomercato.

Il Napoli è sicuramente tra le più attive in questi primi due mesi di mercato, considerando sia i tanti nuovi giocatori arrivati in maglia azzurra che i tanti addii. Nel club partenopeo, di fatto, è in atto un’autentica rivoluzione e tanti altri cambiamenti potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, si stanno muovendo per rinforzare la squadra guidata da Luciano Spalletti. Il nome che sta facendo più rumore in queste ore in casa partenopea è sicuramente quello di Raspadori. Il Napoli ha già un accordo con l’attaccante, ma deve convincere il Sassuolo a cederlo.

Il team campano, inoltre, ha preso anche Giovanni Simeone per l’attacco, ma l’arrivo dell’argentino ci sarà non appena sarà ufficializzato il prestito con diritto di riscatto di Andrea Petagna al Monza. Il Napoli si sta muovendo anche per il ruolo del portiere, considerando l’intesa vicina con il Chelsea per Kepa. Nonostante tutte queste buone notizie, per Luciano Spalletti in serata è arrivata una brutta doccia fredda.

Calciomercato Napoli, brutte notizie per Spalletti: non c’è accordo per il rinnovo di Fabian Ruiz

‘Sky Sport’, infatti, ha fornito degli importanti aggiornamenti sulla situazione contrattuale di Fabian Ruiz: “Niente accordo tra il Napoli e gli agenti del calciatore per il rinnovo del contratto, il quale scadrà l’anno prossimo. Tra le parti c’è stato un incontro a Castel di Sangro, anche se per il momento non ci sono i margini per un’intesa”.

L’emittente satellitare ha poi continuato: “La situazione che riguarda Fabian Ruiz si è dunque complicata. Non ci sono offerte valide per il centrocampista, il quale potrebbe rimanere per poi lasciare il Napoli l’anno prossimo da parametro zero. L’Interesse più concreto è quello del Real Madrid che, però, vuole prenderlo da svincolato”.