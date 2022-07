“Chiacchierata con Allegri…”: Juve, vecchia idea per il centrocampo

L’infortunio di Pogba cambierà i piani di mercato della Juve: Paredes resta nel mirino ma intanto spunta una soluzione alternativa.

L’infortunio di Paul Pogba ha rappresentata una mazzata di cui la Juve avrebbe volentieri fatto a meno. Il francese, fermo a causa di una lesione laterale del ginocchio destro rimediata in allenamento, a breve si sottoporrà ad un’altra seduta di controllo e a breve deciderà se sottoporsi (o meno) all’intervento chirurgico risolutorio. Tutto andrà valutato nei minimi dettaglio, perché il rischio che rientri ad inizio 2023, saltando il Mondiale, è quanto mai concreto.

Uno stop che ha avrà inevitabilmente delle conseguenze sul mercato del club. Senza l’ex Manchester United, infatti, Massimiliano Allegri dispone dello stesso centrocampo della scorsa stagione più Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Uno dei due, alla fine, potrebbe anche restare tuttavia l’intenzione della società, adesso, è quella di provare a portare a Torino un altro elemento di qualità bravo sia in fase di costruzione della manovra che in quella di non possesso.

Fino a questo momento il mirino era stato puntato su Leandro Paredes, ritenuto non imprescindibile dal neo tecnico del Paris Saint Germain Christophe Galtier. I contatti, in questi giorni, sono stati frequenti tuttavia le società non sono mai riuscite a trovare un accordo. I parigini valutano l’argentino almeno 20 milioni e non sono intenzionati a concedere sconti. La Juventus, invece, vorrebbe concludere l’operazione a cifre di molto inferiori. Da qui la necessità di provare a sondare altre strade una delle quali, a sorpresa, conduce a Miralem Pjanic.

Juve, in regia spunta Pjanic: Allegri spinge per averlo

Il bosniaco, reduce dall’esperienza vissuta in prestito al Besiktas (4 assist in 26 apparizioni complessive, è tornato a Barcellona in attesa di definire il proprio futuro. Xavi, dal canto suo, ha dimostrato di apprezzare le sue qualità (“è un grande giocatore con una visione di gioco unica”) tuttavia non si opporrà ad una sua eventuale cessione. Una decisione definitiva in merito alla sua posizione verrà presa a breve.

La Juventus, intanto, valuta il colpo. Pjanic e Allegri, come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, hanno avuto modo di conversare molto prima e dopo l’amichevole andata in scena in terra statunitense. Il feeling che unisce i due è ancora forte e al tecnico piacerebbe molto tornare a lavorare insieme al calciatore. Ora la palla sta alla dirigenza. Paredes o Pjanic. Prima di tutto, però, sarà prioritario cedere Arthur che fin qui ha rifiutato le avances del Valencia.