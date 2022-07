Juve, Allegri attende: la svolta sul mercato dipende da un bianconero

L’infortunio di Paul Pogba ha messo in crisi la Juve. Ora c’è una decisione da prendere, da qui si andranno a delineare le strategie.

La Juve si prepara ad un stagione che i tifosi sperano possa rivedere i bianconeri protagonisti. Il mercato ha visto la dirigenza fare dei passi importanti, portando a Torino giocatori di qualità ed esperienza, in grado di dare manforte a Massimiliano Allegri ed il suo progetto tattico. Il tutto, però, ha trovato un intoppo non da poco. L’infortunio di Paul Pogba ha cambiato drasticamente le carte in tavola.

Una lesione al menisco che, ovviamente, ha mandato in tilt sia i piani dell’allenatore ma anche dello stesso club, chiamato adesso a capire come ottemperare all’assenza di un giocatore su quale si era deciso di puntare fortemente per la prossima stagione. Un ritorno tanto atteso, macchiato da un problema al menisco che adesso rischia di far saltare il banco.

Juve, tutto dipende da Pogba: la decisione e poi le strategie

Alla fine del mercato mancano ancora diverse settimane, c’è tempo di ottemperare al problema ma resta tutto legato a quella che sarà la decisione di Pogba. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, ci sono due strade che il centrocampista francese potrebbe imboccare. Da questa scelta – si legge – dipenderanno poi le strategie di mercato e quella che la Juve dovrà fare per porre un rimedio alla situazione.

Da un lato la meniscectomia, che terrebbe il giocatore lontano dai campi per un paio di mesi. Dall’altra, invece, la sutura della parte lesionata del menisco, che costringerebbe Pogba a saltare anche i Mondiali, prevedendo dei tempi di recupero decisamente più lunghi. All’inizio della prossima settimana è attesa la risposta. La Juve attende ed ha già messo nel mirino diversi elementi che possano fare al caso di Allegri.