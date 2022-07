Roma, Mourinho in ansia per l’infortunio: esce zoppicando

La Roma è tra le protagoniste del mercato, ma Mourinho è ansia per un calciatore che si è infortunato contro il Tottenham.

La Roma è sicuramente tra le protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi, infatti, dopo la vittoria della Conference League, hanno l’obiettivo di tornare in Champions League e per farlo José Mourinho ha più volte ribadito la necessità di rinforzare la propria squadra.

I Friedkin e Tiago Pinto stanno sicuramente accontentando il tecnico portoghese, considerando gli acquisti che si stanno susseguendo in queste settimane. La Roma, di fatto, ha preso calciatori del calibro di Matic, Celik, Mile Svilar e soprattutto Paulo Dybala. L’arrivo dell’argentino, infatti, ha fatto scatenare l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.

Tantoché si sono presentati in 10mila persone alla sua presentazione tenutasi l’altra sera all’Eur. Tuttavia l’intento della Roma è quello di accontentare ancora sia José Mourinho che i propri tifosi, considerando che stanno cercando di prendere Wijnaldum e Belotti. Se dal mercato arrivano ottime notizie, dal campo arriva qualche preoccupazione per l’allenatore portoghese.

Roma, Mourinho è in ansia: Zalewski è uscito per infortunio contro il Tottenham

La Roma, infatti, questa sera ha giocato contro il Tottenham di Antonio Conte in amichevole e nel corso del match Zalewski è dovuto uscire anzitempo dal campo per infortunio. Il laterale polacco ha riscontrato qualche problema alla caviglia dopo aver messo male il piede durante un lancio lungo.

Zalewski ha lasciato il terreno di gioco abbastanza malconcio, visto che l’ha fatto zoppicando e con l’aiuto dello staff sanitario. La Roma è poi riuscita a battere il Tottenham con la rete di Ibanez, assist di Paulo Dybala, ma Mourinho spera che per il giovane calciatore non sia nulla di grave. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più sulle condizioni del polacco.