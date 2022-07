“Pronto ad accettare”: Roma, svolta ed ecco il bomber che voleva Mourinho

Dopo il grandissimo colpo Paulo Dybala, per la Roma di José Mourinho c’è stata la svolta per l’ingaggio di un altro attaccante.

Quella della Roma è un’estate contraddistinta dall’entusiasmo. Tutto è cominciato dalla vittoria della Conference League dello scorso maggio che ha fatto scoppiare di gioia tutta la Capitale, ovviamente quella di fede giallorossa. I tifosi capitolini hanno poi dato un ulteriore segno della loro fiducia nella campagna abbonamenti, arrivando a staccare la bellezza di 34mila tessere.

E tutto questo prima del colpo di Dybala, che ha portato definitivamente al settimo cielo tutta la piazza giallorossa. Con l’arrivo a parametro zero della ‘Joya’, la Roma ha sicuramente aumentato il proprio tasso tecnico, candidandosi così ad un posto in Champions League e forse anche alla lotta Scudetto. Anche perché i capitolini, oltre a Paulo Dybala, hanno preso calciatori del calibro di Matic, Celik e Mile Svilar e non si vogliono fermare qui.

I Friedkin e Tiago Pinto, infatti, stanno trattando anche per un altro super colpo, ovvero Georgino Wijnaldum dal PSG. La trattativa con i francesi non è ancora chiusa, ma è comunque ben avviata. Tuttavia per Josè Mourinho in queste ore è arrivata un’altra ottima notizia per il reparto offensivo.

Roma, arriva la svolta per Mourinho: Belotti ha accettato

‘Goal.Com’, infatti, ha riportato un importante aggiornamento sul mercato giallorosso: “Andrea Belotti è stato individuato dalla Roma come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice Abraham. Nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto tra Mourinho ed il giocatore, il quale è pronto ad accettare”.

La notizia del portale poi continua: “Belotti, almeno inizialmente, voleva giocare titolare in un’altra squadra, ma le parole del tecnico portoghese sul progetto della Roma ed il suo ruolo l’hanno convinto definitivamente. C’è anche il Toronto con una super offerta per il calciatore che, però, preferirebbe continuare a giocare nel campionato italiano”.