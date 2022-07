“L’Inter ha fretta…”: Skriniar non sblocca, pronta un’altra cessione?

In casa Inter ci sono riflessioni in atto. La situazione di Milan Skriniar non si sblocca, possibile un’altra cessione per fare cassa.

L’Inter sta vivendo un estate di grandi riflessioni, dove il calciomercato sta assumendo un ruolo tremendamente predominante. Beppe Marotta ha lavorato in queste settimane per portare a Milano giocatori funzionali al sistema di gioco di Simone Inzaghi, cercando anche di prestare attenzione ai bilanci. Proprio quest’ultimo aspetto è legato alle possibilità di cedere giocatori (anche importanti) per cifre ritenute opportune dal club.

E cosi Milan Skriniar è uno degli elementi sui quali si è chiacchierato tanto in questa sessione. Mancano ancora diverse settimane alla chiusura del calciomercato, e l’Inter aspetta il Paris Saint Germain, squadra maggiormente accreditata per mettere le mani sul difensore nerazzurro. Eppure, ad oggi la situazione non è ancora sbloccata.

Inter, il PSG temporeggia su Skriniar: ora rischia Dumfries

Importante, per l’Inter, lavorare sulle cessioni per far quadrare i conti ed eventualmente portare avanti anche la campagna acquisti. Molto potrebbe passare proprio dalla cessione di Skriniar, anche se al momento sembra tutto fermo con il Paris Saint Germain che sta temporeggiando. Ed allora ecco che potrebbe prendere corpo un’altra cessione.

Come riportato dal portale ‘The Athletic’, in questi giorni sarebbero fitti i colloqui tra la dirigenza nerazzurra ed il Chelsea. Non soltanto Casadei, come noto, ma anche Denzel Dumfries sarebbe finito nel mirino dei blues. Il costo del cartellino – si legge – si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro. L’Inter ha fretta di fare cassa, e con la situazione Skriniar che non si blocca potrebbe essere proprio l’esterno il giocatore sacrificato.