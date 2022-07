“Offerto all’Inter”: Marotta gongola, proposta dal Real Madrid

L’Inter studia come rinforzare la rosa, e una casella potrebbe essere riempita da un giocatore in uscita dal Real Madrid.

A meno di due settimane dall’inizio del campionato, che la vedrà impegnata sabato 13 agosto in casa del neopromosso Lecce, l’Inter prova a capire cosa manca in vista di una stagione dove sarà vietato sbagliare. Lo Scudetto sfumato in favore del Milan brucia ancora, e l’intenzione della Beneamata è quella di tornare subito al top.

Operazione che non sarà semplice. Il ritorno di Lukaku aveva lasciato sperare i tifosi in un calciomercato scoppiettante e ricco di colpi, ma la realtà è stata meno generosa. Certo non sono mancate operazioni brillanti in entrata e in uscita, come gli investimenti sui giovani Bellanova e Asllani e l’arrivo di Mkhitaryan a zero dalla Roma insieme alle cessioni di Vidal al Flamengo e Lazaro al Torino, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa.

Per esempio il mancato rinnovo di Perisic, finito al Tottenham, porterà a una maggiore responsabilizzazione di Gosens. Vero è che il tedesco è stato prelevato proprio per questo, ma i problemi fisici di cui ha sofferto negli ultimi anni richiedono attenzione. E magari un backup di spessore in vista dei tanti impegni stagionali.

A offrire una soluzione in questo senso potrebbe essere nientemeno che il Real Madrid. Il gigante spagnolo, infatti, secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira avrebbe offerto all’Inter l’esterno Alvaro Odriozola.

Inter, Odriozola in arrivo dal Real?

Vero è che nei giorni scorsi la Beneamata era stata indicata come una delle partecipanti alla corsa a Kostic, stella dell’Eintracht Francoforte anche nel mirino della Juventus. Il 29enne serbo però costa non poco, e in un momento in cui il club deve fare i conti con delicati equilibri economici – derivanti anche dal problema con il main sponsor DigitalBits – soluzioni più economiche non lasciano indifferente Marotta.

A maggior ragione se si parla di Odriozola, molto convincente nell’ultima stagione passata in prestito alla Fiorentina. Diventato un idolo della curva viola, lo spagnolo è tornato al Real Madrid con l’intenzione di giocarsi il posto con i titolari. Non è però dello stesso avviso il tecnico Carlo Ancelotti, e da qui ecco lo spiraglio per il trasferimento in nerazzurro.

Secondo Schira un legale italiano rappresentante il giocatore lo avrebbe offerto nei giorni scorsi all’Inter, che non può che pensarci soprattutto dopo l’ottimo campionato disputato con la maglia della Fiorentina. Terzino destro, Odriozola potrebbe rappresentare un’alternativa a Dumfries mentre il sempre affidabile Darmian e Dimarco potrebbero sostituire Gosens in caso di necessità. L’occasione insomma è interessante, vedremo se nei prossimi giorni l’affare si concretizzerà.