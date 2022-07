Calciomercato Inter, anticipo di Marotta: Juventus spiazzata

I primi impegni stagionali hanno mostrato qualche lacuna in casa Inter. La dirigenza nerazzurra sta pensando di intervenire sul mercato.

Dopo aver perfezionato la rosa con acquisti di primo piano l’Inter ora è impegnata nel pre campionato dove sta affrontando sfide di livello con club come Monaco e ieri Lione. Due pari con sfide con club più preparati fisicamente e la squadra di Simone Inzaghi ha messo in mostra pregi e difetti della rosa titolare.

Se da un lato l’attacco continua a segnare senza problemi, dall’altro la difesa è un rebus e la squadra senza Skriniar ‘ha ballato’. Non solo la difesa perchè un altro problema per il club milanese sembra essere la fascia, in particolare quella sinistra. Gosens non concede grandi garanzie fisiche e l’assenza di Perisic potrebbe quindi rivelarsi molto più pesante del previsto.

Nell’amichevole andata in scena ieri sera Inzaghi ha schierato Dimarco in quel ruolo, ma la società potrebbe presto intervenire per provare a chiudere per un colpo sulla fascia. Secondo quanto riporta La Stampa, dopo la vicenda Bremer, potrebbe presto esserci un nuovo duello di calciomercato tra il club nerazzurro e la Juventus.

Inter, nel mirino c’è Kostic

Il club nerazzurro starebbe pensando nuovamente al laterale mancino dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic. Il giocatore è in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 15 milioni di euro e l’Inter valuta un nuovo innesto sulla fascia. La Juve è da tempo sul giocatore, ma ancora deve presentare offerte ufficiali.

Con la grana Gosens e l’addio di Perisic la squadra di Simone Inzaghi ha nelle ultime ore messo nel mirino il giocatore dell’Eintracht e presto potrebbe presentare un’offerta. Prima di scendere in campo è ancora tempo per il derby d’Italia con Inter e Juventus pronte a sfidarsi nuovamente per un obiettivo di mercato.