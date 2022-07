Addio Inter, è tutto vero: c’è l’annuncio, i tifosi devono salutarlo

Dopo i mancati arrivi di Bremer e di Paulo Dybala, in casa Inter c’è stato un annuncio che riguarda un addio di un calciatore.

Dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan di Stefano Pioli, l’Inter sta preparando la nuova stagione con l’obiettivo di tornare ad essere la regina della Serie A. I nerazzurri hanno giocato proprio ieri sera in amichevole contro il Lione. Il club francese è riuscito a portarsi sul doppio vantaggio con Lacazette e Cherki, ma poi Lukaku e Barella hanno riportato il risultato in parità.

Prima dell’esordio in campionato in trasferta contro il neopromosso Lecce, l’Inter giocherà sabato prossimo contro il Villarreal. Nonostante l’imminente inizio della stagione, in casa nerazzurra è ancora il mercato a tenere banco. Marotta ed Ausilio, infatti, sono alle prese con varie operazioni sia in entrata che in uscita.

L’Inter, di fatto, dopo gli addii di Kolarov e Ranocchia, ha l’obbligo di prendere un centrale ed il nome più caldo per coprire questo profilo è quello di Milenkovic della Fiorentina. Tuttavia, i nerazzurri hanno anche la necessità di sfoltire la rosa e proprio su questo fronte ci sono degli importanti aggiornamenti.

In casa Inter c’è da registrare l’addio di Lazaro: il giocatore andrà al Torino

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Torino ha trovato l’accordo con l’Inter per l’arrivo di Valentino Lazaro. Il laterale si trasferirà nel club granata con la formula del prestito in diritto di riscatto. Il calciatore, che ha giocato l’ultima stagione al Benfica, effettuerà le visite mediche di rito domani mattina.

Dopo Lazaro, anche Alexis Sanchez potrebbe lasciare a breve l’Inter. In settimana, di fatto, il club meneghino incontrerà l’agente dell’attaccante per parlare di una probabile risoluzione del contratto (in scadenza nel 2023). Il calciatore, prima di andare al Marsiglia di Tudor, dovrebbe percepire una buonuscita tra i 6 e i 7 milioni di euro.