Calciomercato Juventus, il vice Vlahovic: fissato il prezzo

Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus di Allegri sta cercando in sede di calciomerato un vice Vlahovic.

La Juventus ha giocato questa notte in amichevole contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ad avere la meglio sono stati gli spagnoli che hanno vinto 2-0 con il rigore realizzato al 19’ dal solito Benzema e dal gol siglato al 69’ da Marcos Asensio. Alla gara contro i ‘Blancos’ non ha partecipato McKennie per colpa di un infortunio alla spalla.

L’americano dovrebbe restare fuori per circa un mese e questa di certo non è buona notizia per Massimiliano Allegri, il quale è in ansia anche per conoscere l’entità dell’infortunio di Paul Pogba. Il francese, infatti, ha riportato un infortunio al ginocchio destro in allenamento e potrebbe rientrare in campo direttamente nel 2023.

Questo dubbio che aleggia sulle sorti di Pogba incide anche sul mercato, visto che la Juventus non sa se prendere un presunto sostituto dell’ex United. I dirigenti bianconeri, intanto, si stanno muovendo soprattutto per cercare di prendere un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic.

Calciomercato Juventus, si segue Muriel per il ruolo di vice Vlahovic: i dettagli

Proprio su tale fronte ci sono delle importanti novità. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus ha individuato in Luis Muriel il giocatore ideale nel dare un cambio a Vlahovic. I bianconeri, però, devono superare la richiesta dell’Atalanta di circa 15 milioni di euro.

Tuttavia, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, i bergamaschi potrebbero decidere di far andare via Muriel anche in prestito oneroso con diritto di riscatto o anche di obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Oltre all’ipotesi del colombiano, la Juventus monitora anche altri profili come quelli di Alvaro Morata, Werner, Depay ed anche quello di Dries Mertens.