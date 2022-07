Lazio, accordo raggiunto: salti di gioia per Sarri, affare chiuso

Calciomercato Lazio, la notizia tanto attesa adesso è arrivata: fissate le visite mediche, poi arriverà anche la firma per il giocatore.

La Lazio pensa al prossimo colpo di mercato da mettere a segno. Si avvicina, a tal proposito, il momento delle visite mediche per il nuovo giocatore che è entrato nel mirino dei biancocelesti già da diverso tempo. Ecco le ultime sul prossimo colpo di Igli Tare.

La Lazio ha puntato, da diverse settimane, il profilo di Ivan Provedel per andare a rinforzare la zona della propria porta. Strakosha ha detto addio a zero e il primo innesto è stato in questo senso Luis Maximiano.

Adesso, però, il club vuole portare in rosa un portiere che la Serie A la conosce bene e che ha già affrontato con coraggio quelle che sono le dirette concorrenti della stessa Lazio. Dopo lunghe trattative, quindi, per l’approdo di Provedel nella capitale appare ora tutto fatto.

Calciomercato Lazio, affare chiuso per Provedel: previste molto presto le visite mediche, poi arriverà la firma

La Lazio sta continuando a lavorare incessantemente sul mercato. Dopo gli arrivi di Maximiano, Gila, Casale, Cancellieri, Marcos Antonio, Romagnoli e Vecino, sta arrivando un altro rinforzo per Maurizio Sarri. sembra essere, ormai, tutto fatto per l’affare che conduce a Ivan Provedel.

Il portiere dello Spezia si sta preparando, quindi, al trasferimento alla Lazio. Come riferito anche dal giornalista Maurizio Baiocchini, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ora è tutto fatto per il nuovo innesto che il club metterà a disposizione di Sarri: “Provedel chiusura vicinissima. Possibili visite già domani“.