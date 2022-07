Napoli, la mossa spiazza Giuntoli: tutto fermo, l’affare non si fa

Notizie impreviste per il Napoli. Giuntoli da tempo seguiva il calciatore, ma adesso le cose potrebbero irrimediabilmente cambiare.

Mentre la squadra è impegnata nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, Giuntoli lavora al mercato in entrata del Napoli. Negli ultimi giorni il nome caldo è quello di Kepa, portiere del Chelsea, che potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio.

Ci sono poi le situazioni in attacco. Con Petagna in uscita, direzione Monza, il Napoli ha opzionato Giovanni Simeone, ma occhio alle sirene estere, con l’imprevisto inserimento del Borussia Dortmund che spariglia le carte. C’è poi la questione Raspadori, ma se col calciatore i margini ci sono, con il Sassuolo si dovrà lavorare molto se si vuole arrivare ad un accordo.

Infine il centrocampo, dove, dopo il riscatto di Anguissa, il Napoli vorrebbe fare qualche altro movimento in entrata. Ad inizio mercato si era parlato molto di Nandez del Cagliari, ma poi la trattativa era un po’ finita in secondo piano. Adesso invece rischia di arenarsi definitivamente.

Napoli, il Cagliari toglie Nandez al mercato

Ad inizio mercato, vista anche la retrocessione in Serie B, l’idea della dirigenza del Cagliari era quella di vendere i due pezzi pregiati del centrocampo. Nandez appunto e l’ex Napoli Marko Rog.

Secondo l’Unione Sarda però il Cagliari avrebbe cambiato idea. O meglio, il prezzo richiesto per i due calciatori avrebbe fatto cambiare idea alle pretendenti. Per Rog la Sampdoria starebbe tentennando di fronte ad una richiesta di 9 milioni di euro, mentre per Nandez il Napoli avrebbe cambiato idea dopo aver capito che Giulini non è intenzionato a scendere sotto la richiesta di 15 milioni di euro. Ecco quindi che, dalle parti di Cagliari, starebbero maturando la decisioni di tenerli entrambi anche in Serie B.