Calciomercato, colpo di scena Juventus: può tornare per davvero

La Juventus è sicuramente tra le protagoniste di questo calciomercato, dove bisogna registrare un colpo di scena per i bianconeri.

La Juventus questa notte ha perso per 2-0 l’amichevole contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ sono riusciti a vincere con il penalty realizzato da Benzema al 19’ e gol segnato al 69’ da Marcos Asensio. Tra le fila bianconere non c’erano Weston McKennie e Paul Pogba infortunati.

L’americano resterà fuori per circa un mese per un problema alla spalla, mentre non si sa ancora quanto durerà l’assenza dell’ex Manchester United. Pogba, infatti, rimediato un infortunio al ginocchio e potrebbe tornare direttamente nel 2023. L’incertezza sul destino del francese, ovviamente, si ripercuote anche in sede di calciomercato.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, attende il responso definitivo sull’entità del problema fisico di Pogba per capire se prendere un suo possibile sostituto. La Juventus, intanto, è impegnata anche in altre trattative che riguardano sia il ruolo di vice Vlahovic che quello del play a centrocampo. Proprio per quest’ultimo ruolo ci potrebbe essere un sorprendente ritorno.

Calciomercato Juventus, c’è un colpo di scena: Pjanic potrebbe tornare

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’obiettivo numero uno della Juventus per sostituire Arthur (sempre più vicino al Valencia) è sicuramente Leandro Paredes del PSG. Tuttavia nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo l’ipotesi che porta al ritorno in bianconero di Miralem Pjanic.

Il bosniaco, infatti, non fa parte dei piani del Barcellona di Xavi e potrebbe essere preso in seria considerazione se la Juventus non dovesse arrivare a Paredes. Per l’argentino, di fatto, ci sono vari ostacoli da superare, considerando che il PSG chiede ben 30 milioni di euro cedere le prestazioni dell’ex giocatore della Roma .