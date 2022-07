Calciomercato Roma, che gesto per Mourinho: ora è più vicino

E’ un gran momento per la Roma e per i suoi tifosi. Dopo l’arrivo di Dybala potrebbe sbarcare nella Capitale un colpo di livello mondiale.

Dopo la vittoria della Conference League nella prima stagione la Roma di Josè Mourinho vuole di più. La società sta realizzando pochi ma grossi colpi con l’obiettivo di migliorare la rosa ed aiutare il tecnico portoghese ad ottenere una squadra competitiva per l’Europa che conta, ovvero la Champions League.

E’ arrivato un rinforzo di quantità come Matic, ma il vero colpo finora del club giallorosso è l’attaccante argentino Paulo Dybala. La famiglia Friedkin ha dimostrato, con questo acquisto, di avere grosse ambizioni e adesso manca poco per completare la rosa, in vista del prossimo campionato di Serie A.

Negli ultimi giorni ha preso quota la pista che porta al centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Il talento è in uscita dal PSG e il diesse giallorosso Pinto è vicino a strappare un colpo low cost di qualità internazionale. La situazione sembrerebbe pronta a decollare con Mourinho che sogna di accogliere il nuovo acquisto.

Roma, Wijnaldum rinuncia ai bonus

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero la trattativa è pronta ad entrare nel vivo e le parti sarebbero vicinissime. Wijnaldum avrebbe avallato la decisione di rinunciare a ben 800 mila euro di bonus mentre la Roma ha alzato la propria offerta per il giocatore.

L’olandese dovrebbe arrivare a Roma in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50 % delle presenze in maglia giallorossa. Per il pagamento del giocatore la Roma è pronta a garantire ben 4,5 milioni di euro annui mentre il club transalpino pagherebbe la parte restante, ovvero circa 2,5 milioni più eventuali bonus.