Roma, dopo Dybala la frecciata: annuncio del presidente

Dopo la bellissima presentazione di Dybala, per la Roma è arrivata una frecciata da parte di un presidente.

Dopo la grandissima vittoria della Conference League, la Roma sta attraversando un periodo contraddistinto da tantissimo entusiasmo. I tifosi avevano già risposto presente con la super campagna abbonamenti, oltre 34mila tessere staccate, ma poi l’ingaggio di Paulo Dybala ha portato definitivamente l’intera piazza giallorossa.

Con l’arrivo della ‘Joya’, infatti, la Roma dei Friedkin ha dato un fortissimo segnale di belligeranza alle proprie avversarie sia per la lotta Champions League che, forse, per lo Scudetto. Dybala può portare sicuramente quel salto di qualità che José Mourinho attendeva da tempo.

Anche i tifosi della Roma sono consapevoli della portata dell’ingaggio dell’argentino, tantoché si sono presentati in circa 10mila alla sua presentazione tenutasi all’Eur. Era da tempo che in Italia non si vedevano certe immagini per un un singolo calciatore, tuttavia c’è stata comunque una frecciata nei confronti del club giallorosso.

Roma, la frecciata di Lotito sull’ingaggio di Dybala: “Non vendo sogni, ma solide realtà”

Claudio Lotito, infatti, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha parlato così dell’affare Dybala al momento della sua uscita dal Consiglio Federale: “Presentazione dell’argentino con la Roma? Non l’ho vista, anche se posso dire che non mi ha fatto nessun effetto. Io non vendo sogni, ma solide realtà”.

Il presidente dei biancocelesti ha poi continuato il suo intervento: “Lotito porta dei risultati. La Lazio dopo la Juventus è la squadra che ha vinto di più. Il tifoso laziale ha sempre da ridire qualcosa, anche se ha vinto un trofeo. La Roma ha fatto un super mercato? Noi abbiamo preso sei giocatori e forse faremo anche altre. Non faccio cose estetiche, ma devo creare le condizioni affinché il club abbia un futuro sempre più roseo” .