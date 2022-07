Calciomercato Torino, dopo le polemiche un altro colpo: si chiude

Dopo la lite e polemiche degli ultimi giorni, accelera il mercato del Torino. Pronto il colpo, è tutto fatto per il talento classe 2004.

In casa Torino non si respira un’aria propriamente tranquilla. Gli ultimi giorni sono stati molto intensi, soprattutto per la questione riguardante la lite tra il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric, ripresa e poi pubblicata sui social. Uno scambio molto acceso, una vera e propria lite che ha visto i due arrivare quasi alle mani. Da quello che si può evincere anche dalle parole che si sentono, sembra sia anche il calciomercato l’oggetto di discussione.

Disparità di vedute? Possibile. Ma il Torino sta provando ormai da diverse settimane a mettere a segno colpi che possano fare al caso dell’allenatore. Nelle scorse ore si è parlato anche delle possibili dimissioni di Juric, contro le quali si sarebbe posta anche la squadra nel cercare di trattenere il tecnico.

Torino, tutto fatto per il talento turco Ilkhan

Ed allora serve accelerare i tempi, sia per dare a Juric una squadra che possa rispecchiare le sue idee di gioco, ma anche perchè l’inizio del campionato si avvicina. Mancano appena due settimane, ed i tempi stringono. Serve gettare delle basi solide per non farsi trovare impreparati. In queste ore il ds Davide Vagnati pare aver ormai chiuso per un talento che potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva molto importante.

Come annunciato da Niccolò Schira su Twitter, il Torino avrebbe ormai chiuso per Emirhan Ilkhan, centrocampista e talento turco classe 2004 proveniente dal Besiktas. Alcuni lo definiscono un vero e proprio crack, o quantomeno potenziale tale. Il ragazzo avrebbe firmato un contratto fino al 2026, con il Torino pronto a versare 4.5 milioni di euro nelle casse del club bianconero.