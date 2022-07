Calciomercato Inter, cambia tutto: incontro per la svolta

Dopo aver perso la possibilità di prendere Dybala e Bremer, per l’Inter è arrivata una svolta in sede di calciomercato.

L’Inter ha pareggiato ieri sera 2-2 contro il Lione in amichevole. I nerazzurri non hanno cominciato al meglio la partita, visto che si sono ritrovati sul doppio svantaggio grazie alle reti segnate da Lacazette e Cherki. La ‘Beneamata’, però, non si è persa d’animo ed è riuscita pareggiare con Lukaku e Barella.

Il prossimo incontro della squadra di Simone Inzaghi sarà sabato prossimo contro il Villarreal, ma la mente di tutti è rivolta al calciomercato. L’Inter, di fatto, ancora deve completare diverse operazioni sia in entrata che in uscita, considerando che deve sia prendere un difensore centrale che sfoltire un po’ la rosa.

Proprio quest’ultimo particolare ha comportato i mancati arrivi di Paulo Dybala e di Bremer. L’Inter, infatti, poteva prendere questi due giocatori solo con alcune cessioni che, però, poi non sono avvenute. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere la svolta definitiva proprio per uno di questi giocatori che sono sulla lista di sbarco.

Calciomercato Inter, c’è la svolta su Sanchez: pronta la risoluzione del contratto

Secondo quanto scritto dal ‘Corriere della Sera’, infatti, l’agente di Alexis Sanchez, Felicevich, tra lunedì e martedì sarà a Milano per parlare con Beppe Marotta e Piero Ausilio del futuro del suo assistito. Le parti parleranno della risoluzione del contratto del cileno e di una buonuscita tra i 6 ed i 7 milioni di euro.

L’Inter si ‘libererebbe’ così di un ingaggio elevatissimo, considerando che Alexis Sanchez percepisce circa 7 milioni di euro. Una volta risolto il contratto con i nerazzurri, l’attaccante cileno potrebbe trasferirsi nel nuovo Marsiglia di Igor Tudor.