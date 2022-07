Akapo sempre più uomo mercato: tre club sulle sue tracce

L’ex giocatore ormai del Cadice Carlos Akapo è finito al centro del mercato. Il giocatore piace a diversi club spagnoli e non.

Il mercato degli svincolati offre ogni anno diverse opzioni interessanti per tutti i club europei. Giocatori che arrivano a scadenza di contratto e che diventano parametri zero spesso molto ambiti. Quest’anno abbiamo visto colpi come ad esempio Paulo Dybala in Italia e lo stesso Kylian Mbappe, prima di rinnovare, era una possibilità piuttosto intrigante per tutte le big d’Europa.

Non solo top player, ma spesso il mercato offre opzioni molto interessanti con giocatori di grande utilità che puoi pescare tra gli svincolati. Uno dei nomi più interessanti dell’ultimo calciomercato, soprattutto per quello spagnolo, riguarda il difensore di origini valenciane ma della nazionale equatoguineano Carlos Akapo Martinez.

Il calciatore, molto abile nella fase difensiva, è uno dei giocatori più seguiti tra gli svincolati e dopo l’addio al Cadice, Akapo è pronto ad una nuova avventura. Akapo ha disputato 25 presenze nell’ultima stagione, frenato solo da qualche infortunio ed ha saltato parte della stagione per la Coppa d’Africa 2022.

Mercato, è lotta a tre per Akapo

Nonostante una buona stagione al Cadice, Akapo ed il suo ormai ex club non hanno trovato l’accordo per il rinnovo e così si sono aperte interessanti opportunità per il giocatore. Il Cadice resta un’opportunità, ma sulle tracce del giocatore ci sono in particolare Elche e Valladolid con i primi particolarmente favoriti.

Akapo ha quindi l’opportunità di restare nel campionato spagnolo, ma non sono queste le uniche opportunità per lui. Le sue particolari doti non sono passate inosservate in MLS dove la squadra di San Josè ha mostrato interesse per il giocatore. Un mercato più aperto che mai con il futuro di Akapo ancora in bilico.