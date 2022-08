Calciomercato Juventus, si decide mercoledì: incontro con Allegri

Juventus, mercoledì è previsto un summit con il tecnico Massimiliano Allegri. Il club bianconero deciderà solo tra qualche giorno.

La Juventus di Andrea Agnelli ha messo a segno tre colpi che hanno mandato su di giri i tifosi bianconeri. Gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria a parametro zero hanno infiammato l’ambiente e l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino è stata la ciliegina sulla torta di un avvio di estate scoppiettante.

I tre affari portati a termine, però, non sembrano essere gli unici fino all’avvio del campionato. Tutto è ancora work in progress, soprattutto per l’infortunio di Paul Pogba che resterà fermo ai box per un bel po’ di settimane. Il KO del centrocampista svincolatosi dal Manchester United ha rovinato i piani del club piemontese, costretto a bloccare la partenza di Weston McKennie verso il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, mercoledì summit tra Allegri e la dirigenza

Tutto è in via di evoluzione. Non a caso, come riferiscono i colleghi di ‘Sky Sport’, nella giornata di mercoledì è in programma un summit tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri. Il motivo? Fare un punto su eventuali colpi in entrata.

Dopo l’infortunio di Pogba, infatti, le strategie bianconere potrebbero cambiare. Nulla è ancora deciso, lo sarà solo tra qualche giorno. All’ordine del giorno ci sarà anche la questione Alvaro Morata, il cui ritorno in bianconero resta bloccato. Bisognerà prendere una decisione definitiva anche per il reparto difensivo, dove Daniele Rugani pare sempre più vicino alla partenza. Il nome di Nikola Milenkovic della Fiorentina, qualora il difensore bianconero andasse via davvero, resta il più quotato.