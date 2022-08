Visite mediche spostate: imprevisto Torino, l’affare slitta ancora

Ancora problemi in casa Torino, slitta l’affare a causa di un imprevisto: spostate le visite mediche per il giocatore voluto da Juric.

In casa del Torino non si respira ancora un’aria propriamente tranquilla dopo il duro scontro avvenuto tra l’allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati. Il club si sta muovendo sul mercato per portare in rosa innesti competitivi. Ma per un giocatore in particolare sembrerebbero esserci ancora problemi.

Quest’oggi ha svolto le visite mediche con il Torino Valentino Lazaro, arrivato tra le file dei granata (dall‘Inter) grazie a un prestito con diritto di riscatto. Lo attende adesso solamente la firma del nuovo contratto, poi il passaggio sarà ufficiale.

Insieme a lui, sempre nella giornata di oggi, era atteso all’Istituto di Medicina dello Sport di Torino anche di Aleksey Miranchuk. Il trequartista dell’Atalanta voluto fortemente da Ivan Juric. Per lui, tuttavia, le visite mediche sono state spostate e si svolgeranno presumibilmente nella giornata di domani. Ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Torino, le visite mediche di Miranchuk slittano: non c’è ancora l’ok al trasferimento dell’Atalanta

Ancora imprevisti per il Torino. Le visite mediche previste oggi per Aleksey Miranchuk non si sono svolte e l’affare slitta ancora. La duttilità del giocatore, che nasce trequartista ma che può giocare anche più avanzato in attacco, fa sì che Juric spinga affinché l’operazione venga portata a termine.

Manca però, come riferito da ‘Sky Sport’ tramite Gianluca Di Marzio, l’ok definitivo da parte proprio dell’Atalanta al trasferimento. Le visite (e con esse la firma) quindi slittano probabilmente alla giornata di domani e tutto ciò non aiuta a rasserenare l’aria in casa granata. Miranchuk è atteso comunque tramite un’operazione di prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.