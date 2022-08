Calciomercato Milan, annuncio improvviso: i tifosi esplodono di gioia

Il Milan non vuole mollare la presa ed è pronto a fare sul serio sul mercato. L’annuncio improvviso fa esplodere i tifosi di gioia.

Guai a non dare il Milan tra le favorite, anche per la prossima stagione. I rossoneri hanno svolto un altro mercato oculato e attento, per quanto meno rumoroso e sponsorizzato sia stato rispetto a quello delle altre big della Serie A.

E invece, il lavoro di Maldini e Massara si conferma nuovamente chirurgico e lungimirante. Il Diavolo lavora per rifarsi il look, seppure in maniera compatibile circa la linea verde e il budget tracciato dai ranghi dirigenziali.

Un identikit, però, a cui corrisponde il nome di Charles De Keteleare. Il fantasista belga è il colpo perfetto per la filosofia di Maldini e Massara, nonché il profilo ideale per rinforzare la trequarti di Pioli ed accendere nuovamente l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Milan, De Keteleare fa impazzire i tifosi: c’è l’annuncio improvviso

Tifosi rossoneri che non vedono l’ora di dare il proprio benvenuto al talento della nazionale belga. Dopo settimane di tira e molla, il Milan ha finalmente trovato la quadra con De Ketelaere e il Bruges e attende solo di formalizzare le ultime noie burocratiche, prima dell’annuncio ufficiale.

Intanto, dal portale ‘gianlucadimarzio.com’ arriva la notizia che inizia a far scalpitare i tifosi del Milan. Questa sera De Keteleare è atteso in Italia, dove atterrerà a Milano entro l’orario di cena con sua madre ed il suo entourage.

Di lì, il belga inizierà ad approcciare la realtà milanese e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Dopo i canonici check-up, De Keteleare sarà pronto a firmare il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni, andando a rinforzare ufficialmente l’undici di Stefano Pioli.