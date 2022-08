Calciomercato Milan, Maldini si supera: il nuovo acquisto sbarca nella notte

Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara mettono a segno un colpo super: l’acquisto più desiderato dell’estate arriva in città stanotte.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri, forti della vittoria dell’ultimo campionato di Serie A, sono decisi a puntare ai vertici della classifica generale anche nel campionato che verrà, oramai sempre più imminente.

La formazione di Stefano Pioli, già rinforzata con diversi colpi di mercato, potrebbe essere modificata ulteriormente grazie all’operato di Paolo Maldini e di Frederic Massara. Il duo dirigenziale del Milan lavora all’operazione Charles De Ketelaere da diverse settimane. Ora, per fortuna dei tifosi, l’affare sembra essersi sbloccato definitivamente.

Calciomercato Milan, De Ketelaere arriva a Milano stanotte

Dopo una lunga e quasi estenuante trattativa con il Club Brugge, il Milan di Maldini e Massara è ad un passo dal cartellino di Charles De Ketelaere. Il trequartista del club belga era inizialmente atteso a Milano per cena, ma i programmi sono cambiati in corso d’opera.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il giocatore classe 2001 arriverà più tardi del previsto. L’aereo che lo porterà in Italia, a Milano, infatti, arriverà solamente in tardissima serata. Nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche di routine e solo dopo la firma sul contratto che lo legherà al Milan. L’affare sembra essersi concluso, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, sulla base di 32 milioni di euro e 3 di bonus. L’avventura di De Ketelaere al Milan sta per iniziare: sarà il colpo più costoso della gestione Maldini-Massara.