Pjanic, il ritorno in Serie A: tre club spingono, restano due ostacoli

Ben tre club di Serie A, ad oggi, pensano a Miralem Pjanic. Un ritorno in Italia ostacolato da ben due grandi scogli.

Il calciomercato prosegue, al netto di quelle che possono essere le difficoltà di chi prova a sfondare qualche muro pur di arrivare al proprio obiettivo. Non sempre ci si riesce, ed allora ecco che bisogna essere pazienti, provare a trovare la chiave di volta corretta. Anche per le big di Serie A non sono stato mesi semplici. Anche perchè ci sono giocatori che vogliono attendere, provare a giocarsi le proprie chances nei rispettivi club.

Si pensi al percorso di Mirale Pjanic, arrivato al Barcellona con tante belle speranze ed oggi giocatore che ha vissuto un’esperienza a metà in catalogna. Ha giocato poco, e ad un certo punto si è deciso di mandarlo via proprio per farlo giocare. Quindi l’esperienza in Turchia al Besiktas, e poi il ritorno in terra blaugrana. Ad oggi, va detto, sembra difficile possa restare a Barcellona.

Juve, Napoli e Lazio su Pjanic: c’è un doppio ostacolo

E proprio questa potrebbe rappresentare una grande opportunità. Pjanic ha lasciato il segno in Serie A, ed ecco perché – come riportato anche da ‘Sport’ – Napoli, Juventus e Lazio stanno pensando seriamente al centrocampista bosniaco. Un rinforzo importante, sul quale ci sono gli occhi di queste tre squadre ma anche di una squadra dell’Arabia Saudita, pronta a mettere sul piatto un’offerta faraonica. Ecco il primo ostacolo per arrivare a Pjanic, ma non è l’unico.

Oltre all’aspetto economico, infatti, il giocatore vorrebbe giocarsi le sue possibilità a Barcellona. Nella fase pre stagionale, è stato uno dei migliori all’interno del sistema di gioco di Xavi. La permanenza, dunque, è possibile? Si, ma il centrocampista – come riporta ancora ‘Sport’ – dovrà abbassarsi lo stipendi per convincere il club catalano a trattenerlo.