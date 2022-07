“Dimissioni”: terremoto in Serie A, il retroscena spiazza i tifosi

Il retroscena spiazza i tifosi, possibile terremoto in Serie A dopo le ultime divergenze

E’ un calciomercato più strano del solito, lo dimostra il fatto che giocatori di valore assoluto come Mertens e Belotti sono ancora svincolati. Paulo Dybala ha trovato squadra solo pochi giorni fa accasandosi alla Roma: la prova che i club non sono più disposti a riempire di soldi i giocatori per accontentarli. E a essere accontentati devono essere anche gli allenatori, altrimenti possono succedere delle liti: è il caso, per esempio, di quella tra Juric e Vagnati che ha fatto scalpore in Serie A.

Juric ha perso giocatori del calibro di Bremer, Mandragora, Brekalo e Belotti, non ancora sostituiti. Qualche giorno fa c’è stata una lite furibonda con Davide Vagnati, il direttore sportivo del Torino, riguardo le divergenze e le diverse vedute sul mercato. Mani addosso e parole censurabili che fanno capire il clima di tensione in casa Toro.

Serie A, dimissioni prima di iniziare la stagione: retroscena Juric

L’edizione di oggi di Tuttosport si sofferma su Juric che “ha pensato alle dimissioni”. L’allenatore croato ha avuto un lungo colloquio in albergo con la squadra, che ha scelto di stare con lui. Ci sono diversi giocatori che il Torino sta seguendo, ma non c’è una chiusura delle trattative e la Serie A inizierà tra poche settimane. L’obiettivo di Vagnati ora è lavorare per acquistare Miranchuk dall’Atalanta.

E’ anche arrivato Lazaro, subito dopo la lite Juric-Vagnati. Il presidente Urbano Cairo ha scelto di non investire su certi ruoli, come per esempio il riscatto di Mandragora, giudicato troppo alto e poi approdato alla Fiorentina. La sua politica ha chiaramente generato malumori nella direzione sportiva della squadra, dal ds -appunto- all’allenatore. E si sa che il croato non è una persona facile con cui relazionarsi se le cose non vanno come dovrebbero.