“Preferisce aspettare”: calciomercato Napoli, blocca le trattative

Situazione delicata in casa Napoli, il giocatore ha bloccato le trattative: preferisce aspettare

Il Napoli ieri è sceso in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nella quarta amichevole pre-campionato. E’ il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Luciano Spalletti, stavolta contro il Mallorca, per 1-1. A Osimhen su calcio di rigore ha risposto un colpo di testa di Raillo, che ha approfittato di un errore di Alex Meret. Il portiere italiano è attualmente il titolare dei partenopei dopo l’addio di David Ospina.

Il fatto è che Meret non ha mai offerto le giuste garanzie a Spalletti, e agli allenatori precedenti, per giocare titolare. La scorsa stagione di partite da titolare in Serie A ne ha giocate solo cinque, il che la dice lunga. E il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2023: la trattativa per il rinnovo sta vivendo una situazione di stallo dovuto al mercato che sta conducendo il club.

Napoli, Meret non firma il rinnovo

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Meret e il rinnovo con il Napoli: “Le parti hanno un accordo da sei settimane, un rinnovo a 1,5 milioni di euro fino al 2027. Ma il portiere preferisce aspettare e capire con chi dovrà giocarsi il posto da titolare. Nel frattempo, Leicester e Torino hanno manifestato interesse”. Una situazione intricata che si risolverà solo dopo la fine del calciomercato.

Se dovesse arrivare Kepa dal Chelsea, probabilmente Meret non rinnoverà. Gli errori nelle amichevoli contro Adana Demirspor e Mallorca dimostrano che il portiere del Napoli non è tranquillo. E dopo quanto fatto vedere la scorsa stagione, la sensazione è che quella partenopea non sia più la piazza perfetta per lui.