“Accordo con la Roma”: gioia incontenibile Mourinho, altro top in arrivo

La campagna acquisti prosegue spedita per la Roma e per i Friedkin: è stato raggiunto l’accordo anche con un altro top.

La Roma pensa in grande per la prossima stagione siglata 2022/23. Dopo l’acquisto di Paulo Dybala, infatti, la società sta continuando a inseguire quei profili che possono andare a dare una grande mano. Soprattutto in vista di tutti gli impegni da dover affrontare. A tal proposito, è stato raggiunto l’accordo anche con un altro top, sempre nel reparto offensivo.

José Mourinho ha in mente alcuni profili mirati per andare a dare maggiore solidità alla rosa già presente. Man mano la società sta piazzando in uscita quei profili che non rientrano più nel progetto, per poter fare spazio ai nuovi innesti.

Uno di questi, adesso più che mai molto vicino ai giallorossi, è Andrea Belotti. L’attaccante è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Torino. Juric avrebbe voluto il suo rinnovo ma questo non è mai arrivato. Ora può perciò gioire Mourinho.

Calciomercato Roma, accordo trovato con Andrea Belotti: ecco quanto durerà il suo contratto e quanto guadagnerà

Come riferito su ‘Twitter’ da Alfredo Pedullà, quindi: “Belotti: accordo raggiunto con la Roma per un ingaggio da 2,8 milioni di euro più bonus, a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzato quando uscirà almeno un attaccante. Per questo motivo Belotti ha detto no fin qui a qualsiasi altra proposta“.

La Roma, dunque, ora ha fretta di liberarsi dei cosiddetti esuberi per sottoscrivere il contratto con colui che sarà il suo nuovo attaccante. Belotti sarà perciò presto a disposizione di José Mourinho e andrà anche a dare il cambio a Tammy Abraham per permettergli di rifiatare, dal momento che gli impegni da affrontare tra campionato e coppe saranno molti.