Calciomercato Roma, Mourinho al settimo cielo: “È fatta”

La Roma, reduce dalla vittoria ai danni del Tottenham, si rituffa sul mercato: in arrivo un altro top player per Mourinho.

Prima presenza da titolare e subito un assist decisivo. La Roma oggi si è risvegliata con ancora negli occhi il perfetto calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala, nel corso dell’amichevole vinta sabato ai danni del Tottenham. L’argentino, dalla bandierina, ha pescato Roger Ibanez che di testa ha insaccato battendo in maniera decisiva Hugo Lloris: un’ottima notizia in vista del campionato per José Mourinho, il quale ora si aspetta di riceverne un’altra a breve legata al mercato.

Il direttore generale Tiago Pinto, infatti, a Tel Aviv ha avuto modo di incontrare il Paris Saint Germain al fine di fare il punto sulla trattativa riguardante Georginio Wijnaldum. Le parti risultano quanto mai vicine e anche gli ultimi ostacoli, stando agli sviluppi emersi nel week-end, sono stati rimossi. A breve si terrà un altro meeting: quello, di fatto, conclusivo in cui arriveranno le strette di mano decisive.

L’olandese, dal canto suo, già da diverso tempo ha detto “sì” al contratto fino al 2025 messo sul piatto dalla società giallorossa. L’esperienza vissuta sotto la Tour Eiffel si è rivelata meno soddisfacente del previsto (appena 3 gol ed altrettanti passaggi vincenti in 38 apparizioni complessive) e per rilanciarsi intende trasferirsi quanto prima alla corte di Mourinho. Il PSG, che non lo ritiene più funzionale, lo accontenterà accogliendo le richieste della Roma.

Roma, finalmente Wijnaldum: fumata bianca in vista

L’affare, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Nicolò Schira, “è fatto”. I capitolini prenderanno Wijnaldum in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione all’edizione 2023/2024 della Champions League. I transalpini, inoltre, si faranno carico del 40% dello stipendio percepito dal centrocampista.

Mancano ancora gli ultimi dettagli tuttavia l’operazione, salvo sorprese, è da considerare chiusa. L’ex Liverpool potrebbe sbarcare in città nelle prossime ore, con un volo privato atteso all’aeroporto di Ciampino. La speranza di Mourinho è quello di averlo a disposizione già nella seduta prevista per martedì: possibile, ma adesso tocca a Pinto chiudere il colpo. E ad occhio le sorprese, per i tifosi, non sembrano finite qua.