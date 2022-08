Sampdoria, è corsa a due per il cambio di proprietà: i tifosi sognano

La Sampdoria, che a breve ufficializzerà il ritorno di Djuricic, si prepara al cambio di proprietà: sul tavolo ci sono due proposte.

Sono giorni intensi in casa Sampdoria. La squadra allenata da Marco Giampolo, reduce dal pareggio ottenuto in casa del Besiktas, è al lavoro per preparare il debutto in Coppa Italia (venerdì contro la Reggina) e in Serie A, fissato per il 13 agosto alle ore 18.30. La società, invece, ha ricevuto due proposte di acquisto da parte di soggetti interessati a rilevarne le quote di maggioranza.

La prima è firmata dalla cordata Cerberus/RedStone, che di recente ha presentato una manifestazione ufficiale di interesse non vincolante avviando, al tempo stesso, una serie di interlocuzioni con alcuni politici e imprenditori del territorio. La seconda invece, stando a quanto riportato nella giornata odierna dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, proviene dal gruppo di investimento Wrm rappresentato da Raffaele Mincione.

Un interesse concreto, come ha avuto modo di confermare il trustee Gianluca Vidal. Il quale, nei prossimi giorni, provvederà ad analizzare le offerte sul tavolo e a scegliere quella ritenuta migliore dal punto di vista finanziario. Una buona notizia quindi per il tecnico Marco Giampaolo e tifosi, preoccupati fin qui per le poche operazioni in entrata effettuate dalla dirigenza.

Alla corte dell’allenatore doriano, ad oggi, sono arrivati Maxime Leverbe (dal Pisa) e Filip Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo. Il serbo, autore di 2 gol e un assist nell’ultima stagione vissuta con la maglia neroverde, in mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito e a stretto giro di posta apporrà la propria firma sul contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Un acquisto importante, ma che non basterà per rendere competitivo il club dopo le cessioni di Maya Yoshida, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Wladimiro Falcone. Nel mirino del direttore sportivo Daniele Faggiano ci sono diversi elementi tra cui Marko Pjaca, Bryan Gil e Nikita Contini. Intanto, però, il tempo scorre e i primi impegni ufficiali si avvicinano sempre di più.