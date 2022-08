“Galliani lascia, decisione presa”: l’amministratore delegato dà l’addio

La notizia arriva a sorpresa, decisione netta che sembra dividere le strade tra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Il Monza di Berlusconi e Galliani sta viaggiando fortissimo. Almeno per ciò che concerne il calciomercato, dal momento che di calcio giocato vero dovremo pazientare ancora una manciata di giorni. Le amichevoli, sappiamo, lasciano il tempo che trovano. E così, il tredici agosto, come confermato dal presidente Casini, la Serie A partirà. Nonostante le polemiche sul caldo, i beniamini di milioni di tifosi calcheranno i campi per contendersi i tre punti in palio della prima giornata.

Ai nastri di partenza il Monza se la vedrà in casa col Torino, reduce dal caos a seguito della lite tra Vagnati e Juric. I granata però sono in netta ripresa psicologica con i colpi di mercato sta finalmente assestando Cairo per il tecnico Juric (ricordiamo Miranchuk e Lazaro). Arriva una notizia inaspettata intanto che coinvolge i due punti cardine dei brianzoli, Berlusconi e Galliani.

Galliani ‘lascia’ Berlusconi, l’annuncio fa il giro del web

Galliani e Berlusconi hanno condotto il Monza alla prima storica promozione in Serie A. Il presidente ammetteva che scherzava quando, a caldo, vedeva un Monza proiettarsi verso lo Scudetto e la Champions League. Ma i colpi di mercato che stanno arrivando a raffica lasciano immaginare come la salvezza possa inquadrarsi come obiettivo minimo per il club. Cragno, Sensi, Ranocchia, Caprari, Pessina. E forse, un altro centravanti come Petagna o, addirittura, Icardi (di cui se ne riparla con ottimismo) fanno sognare i tifosi. Arriva però una notizia da segnalare che interessa indirettamente i tifosi del Monza. Per Repubblica, Galliani avrebbe deciso di non presentare la ricanditatura al Senato. L’ex ad rossonero, venne eletto quattro anni fa come senatore all’interno di Forza Italia, partito dell’amico e collega Berlusconi. Tutte le energie saranno dunque convogliate sul progetto Monza.