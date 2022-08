“Non è nei piani di Mourinho”: Roma, bocciatura e addio inevitabile

José Mourinho manifesta le sue intenzioni alla Roma su tutti i giocatori della rosa: uno di essi non rientra nei piani del portoghese e può lasciare la capitale.

Intorno alla Roma dello Special One c’è irrefrenabile entusiasmo e fermento. La società, infatti, sta predisponendo un mercato che si sposi con le idee dell’allenatore e sta mettendo a disposizione ogni strumento per costruire una squadra solida e un impianto intorno produttivo in Italia e in campo internazionale. I tifosi sono ben consapevoli di ciò e per tale motivazione l’entusiasmo è alle stelle.

Il momento però non è d’oro per tutti gli elementi della rosa. Fra entrate e uscite, Mourinho fa delle serie valutazioni insieme alla società per il bene della squadra e, tra i calciatori che non sono nei suoi piani per la prossima stagione, c’è anche Riccardo Calafiori.

L’esperienza dell’italiano al Genoa non è riuscita a potenziarlo del tutto, giocando praticamente pochissimo. Di recente il terzino sinistro ha optato anche per un cambio d’agente, consapevole della scossa di cui ha bisogno per pianificare al meglio il futuro e cambiare aria.

Roma, José Mourinho scarta Calafiori: lascerà la capitale

A inizio sessione di calciomercato si era fatta avanti la Cremonese, ma senza successo. Allo stato attuale, secondo quanto informa Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato su Twitter, “Riccardo Calafiori non è nei piani di Mourinho ed è pronto a lasciare la Roma”. Ci sono due opzioni su tutte: Basilea e Zurigo. Le due svizzere hanno mostrato interesse e si sta valutando la situazione. Altre possibilità potrebbero evincersi in Serie B, ma potrebbero non corrispondere all’ambizione di Calafiori.

Nel frattempo alla pari di Justin Kluivert, il difensore italiano comincerà ad allenarsi in disparte, mentre il resto della squadra capitanata da Pellegrini s’impegna, preparandosi all’inizio della stagione. Mancano soltanto due settimane…