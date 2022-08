Cessioni Juventus, nuovo addio a sorpresa: è arrivato il sì di Allegri

Le cessioni della Juventus potrebbero stravolgere la seconda parte di mercato in vista delle prossime settimane di agosto. Dopo l’addio di Ramsey e quello imminente di Arthur, la Juventus potrebbe salutare anche Rabiot e un altro giocatore a sorpresa

Allegri ha già in mente la sua nuova Juventus in vista dell’inizio della stagione. La tournee in America ha fornito alcune risposte fondamentali per il tecnico bianconero, il quale potrebbe aprire alla conferma di qualche giovane e confermare il suo ok definitivo al piano cessioni.

Arthur potrebbe salutare la Juventus già nel corso della settimane. Accordo a un passo con il Valencia. I bianconeri dovranno formalizzare gli ultimi dettagli con il club spagnolo prima della definitiva fumata bianca. Non solo Arthur, attenzione anche al possibile addio di Rabiot, corteggiato dal Monaco e valutato circa 10 milioni di euro dai bianconeri.

Occhio anche al pressing totale dell’Empoli su Rugani. Come confermato da “Alfredo Pedullà”, le parti sembrerebbero essere molto vicine. La Juventus potrebbe accettare l’ipotesi di prestito contribuendo parzialmente anche al pagamento dello stipendio. Allegri avrebbe già dato il suo ok alla cessione.

Cessioni Juventus, McKennie in bilico? La verità su Milinkovic Savic

La Juventus osserva attentamente il possibile spiraglio Milinkovic Savic in vista della parte finale del calciomercato. Lotito valuta il giocatore circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare il da farsi solamente in caso di cessione di McKennie, ipotesi decisamente remota, considerando anche l’attuale ko alla spalla del giocatore.

La sensazione è che Milinkovic Savic sia destinato a rimanere solamente un sogno di mezza estate della Juventus. I bianconeri si concentreranno totalmente sul piano cessioni: Arthur, Rabiot, Rugani e attenzione anche a Kean.