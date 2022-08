Addio Juventus, c’è l’ufficialità: dopo Ramsey un’altra cessione

Dopo l’addio di Ramsey, ingaggiato poi dal Nizza, in casa Juventus è arrivata l’ufficialità di un’altra cessione.

Dopo gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Bremer, la Juventus ha la necessità di sfoltire un po’ la propria rosa prima di prendere nuovi calciatori. I dirigenti bianconeri, infatti, si sono subito attivati per ‘fare spazio’ ai propri obiettivi in sede di calciomercato.

Proprio un addio, esattamente quello di Matthijs de Ligt (andato al Bayern Monaco per 80 milioni di euro, ha permesso alla Juventus di sferrare il colpo decisivo, e quindi superare l’Inter, per Bremer, arrivato nel team bianconero dal Torino di Urbano Cairo per circa 50 milioni di euro.

Dopo de Ligt, la Juventus ha prima ceduto in prestito Cambiaso al Bologna e Dragusin al Genoa e poi ha risolto il contratto di Aaron Ramsey. La Juventus, di fatto, ha trovato l’accordo con il gallese, andato poi al Nizza, per anticipare di un anno la conclusione del loro rapporto. Per la ‘Vecchia Signora’, oltre a quella dell’ex Arsenal, è arrivata in queste ore l’ufficialità di un’altra cessione.

Juventus, c’è l’ufficialità di un altro addio: Kastanos è della Salernitana

La Salernitana, infatti, ha annunciato con un comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Grigoris Kastanos. Il calciatore, classe 1998, ha firmato un contratto con il club granata fino al 2026. Per il cipriota è una ‘sorta di ritorno’, considerando che ha giocato l’ultima stagione in prestito proprio con i granata.

L’acquisto di Kastanos è sicuramente un’ottima notizia per Davide Nicola. Lo stesso tecnico della Salernitana, a margine del triangolare con l’Adana e la Reggina, si era lamentato della poca competitività della sua squadra: “Abbiamo bisogno di rinforzi, perché ho a disposizione solo 19 calciatori. Ad oggi non siamo pronti”