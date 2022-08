Juventus, i tifosi sognano: altri due colpi, Agnelli si scatena

Dopo l’arrivo di Bremer dal Torino, Agnelli vuole regalare ai tifosi della Juventus altri due acquisti in sede di mercato.

Prima di esordire in campionato all’Allianz Stadium la sera di ferragosto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juventus giocherà domenica prossima contro l’Atletico Madrid di Simeone l’ultima amichevole dell’estate. Per Massimiliano Allegri il match con i ‘Colchoneros’ sarà di certo la prova generale per la sfida contro i neroverdi.

Proprio per il tecnico toscano gli ultimi giorni non sono stati affatto facili, considerando che ha perso per infortunio sia Paul Pogba che Weston McKennie. Il primo per infortunio al ginocchio, mentre l’americano per un problema alla spalla. Tra i due chi preoccupa di più è sicuramente è il francese, visto che potrebbe tornare direttamente nel 2023.

McKennie, invece, dovrebbe restare fuori almeno per un mese. Questi due infortuni vanno a colpire la zona di campo in cui nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori cambiamenti provenienti dal calciomercato. Agnelli, di fatto, potrebbe regalare ad Allegri e ai tifosi bianconeri ben due nuovi giocatori nel reparto mediano.

Juventus, Agnelli può regalare ai propri tifosi ben due colpi a centrocampo

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa, infatti, l’obiettivo numero uno del presidente per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Leandro Paredes del PSG. Prima di sferrare il colpo decisivo per l’argentino, la Juventus deve cedere in prestito Arthur al Valencia di Gennaro Gattuso (con lo stipendio pagato da entrambe le squadre).

La trattativa per portare Paredes a Torino, quindi, sembra essere ben avviata, visto che l’ex Roma non fa parte dei piani tattici di Galtier. Anche se bisogna dire che i bianconeri spingono per una cessione a titolo temporaneo, mentre il PSG vorrebbe cederlo per 15 milioni di euro. Ma la Juventus potrebbe prendere anche un altro centrocampista, soprattutto se dovesse uscire anche Rabiot (su di lui c’è l’interesse del Monaco).