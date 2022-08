Mercato Lazio, rebus Milinkovic Savic: ecco cosa potrebbe accadere

Il mercato della Lazio potrebbe regalare nuovi colpi di scena già nel corso delle prossime settimane, sia per quel che riguarda la campagna acquisti, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Attenzione al futuro di Milinkovic Savic

La Juventus tornerà alla carica per Milinkovic Savic già nel corso delle prossime settimane. Potrebbe essere questo il clamoroso scenario che potrebbe far preoccupare la Lazio prima dell’inizio del campionato.

60-70 milioni di euro la valutazione fatta da Lotito per il centrocampista serbo. La Juventus proverà a inserire alcune contropartite tecniche, ma difficilmente la Lazio dirà sì. L’addio di Milinkovic Savic potrebbe spingere la Lazio sul mercato a prescindere dall’arrivo di Vecino.

Difficilmente la Juventus riuscirà a sferrare l’attacco giusto sul giocatore, soprattutto dinanzi alle onerose richieste di Lotito. La Lazio non prenderà in considerazione le contropartite tecniche Rovella e Zakaria, ma attenzione alle mosse Fagioli e McKennie.

Mercato Lazio, rebus Milinkovic Savic: torna di moda Caputo

La cessione di Milinkovic Savic potrebbe allarmare i tifosi della Lazio ma, come detto, difficilmente il club biancoceleste accetterà richieste inferiori ai 60 milioni di euro. Su Milinkovic Savic resta forte anche l’interesse del Manchester Unite, ma il giocatore vorrebbe lasciare i biancocelesti per giocare la Champions League.

Detto questo, occhio anche al capitolo acquisti. In mezzo al campo piace Ilic del Verona, trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. In attacco resta vivo l’interesse per Caputo, il quale potrebbe lasciare la Sampdoria per recitare la parte di vice Immobile agli ordini di Sarri.