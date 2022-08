Calciomercato Juve, Allegri rischia di perdere un difensore: affare all’estero

Dopo l’addio di de Ligt, la Juve di Massimiliano Allegri potrebbe perdere un altro difensore in sede di calciomercato.

Dopo la gara persa per 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la Juventus scenderà di nuovo in campo domenica contro l’Atletico Madrid di Simeone. Tuttavia Massimiliano Allegri è preoccupato per le condizioni di Pogba e McKennie. I due calciatori, infatti, hanno riportato negli Stati Uniti due infortuni importanti.

Sicuramente quello più grave è quello che riguarda l’ex giocatore del Manchester United, considerando che il problema riportato al ginocchio potrebbe farlo tornare in campo direttamente nel 2023. Mentre l’americano, come comunicato dalla stessa Juventus in giornata, resterà fuori almeno per tre settimane.

L’infortunio di Paul Pogba incide anche sul mercato, visto che i dirigenti bianconeri devono capire se prendere un suo possibile sostituto o meno. La Juventus, intanto, è impegnata anche in altre trattative che riguardano sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Proprio su quest’ultimo bisogna riscontrare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato Juve, Allegri può perdere Rugani

Come quanto scritto su ‘Twitter’ da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Daniele Rugani bisogna registrare l’interesse di un club straniero. Il centrale è già seguito dall’Empoli ed il Verona, ma in questi due casi la Juventus dovrebbe pagare tra il 60 ed il 70% dell’ingaggio del giocatore.

La ‘Vecchia Signora’ sta aspettando che questo club estero si faccia avanti proprio per evitare di partecipare al pagamento dello stipendio di Rugani. Dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco e l’arrivo di Bremer dal Torino per 50 milioni di euro, quindi, nel reparto difensivo della Juventus potrebbe esserci un altro cambiamento.