Napoli, pessima notizia per Spalletti: fiato sospeso per i tifosi

Dal ritiro di Castel di Sangro arriva una bruttissima notizia per Luciano Spalletti. Anche i tifosi del Napoli col fiato sospeso.

Questa prima parte di ritiro sta dando tante indicazioni a Luciano Spalletti. A circa due settimane dell’inizio della nuova stagione, che vedrà gli azzurri nuovamente in Champions League, il Napoli continua il suo processo di rinnovamento.

Dal mercato arriveranno quasi certamente ancora altri colpi. Nel frattempo i tifosi azzurri stanno facendo i conti con chi è già arrivato. Tra le sorprese più piacevoli di questo ritiro il georgiano Kvaratskhelia. L’ex Dinamo Baturmi si è mostrato come dei calciatori più talentuosi e propositivi, ma purtroppo oggi da parte sua sono arrivate notizie non certamente buone.

Kvaratskhelia infatti è stato costretto a svolgere l’allenamento a “mezzo servizio” dopo il trattamento particolarmente duro ricevuto dai calciatori del Maiorca durante l’ultimo match amichevole. Dopo aver evitato i contrasti più duri il calciatore si è accomodato in panchina durante la partitella non prendendone parte. In tutto ciò il calciatore si è presentato al campo d’allenamento con una vistosa fasciatura alla coscia.

Napoli, con Kvaratskhelia a mezzo servizio Spalletti continua il suo lavoro

Mentre il georgiano è stato costretto ad allenarsi col freno a mano tirato, dando motivo di preoccupazione al tecnico e ai tifosi del Napoli, il resto della squadra ha svolto regolarmente la seduta mattutina d’allenamento.

Aspetto sul quale il tecnico Spalletti e i suoi assistenti stanno lavorando molto negli ultimi giorni è la fase difensiva. In particolare sui meccanismi ed automatismi. Considerando che il reparto difensivo al momento ha visto l’innesto di due potenziali titolari, Olivera e Kim, è naturale che il tecnico abbia deciso di concentrarsi il primis su questo aspetto. Nello specifico grande lavoro è stato fatto sui meccanismi difensivi durante i calci piazzati.