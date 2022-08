“Sono disposti a farlo”: Juventus, il sacrificio di mercato spiazza tutti

Agnelli sembra essersi convinto del sacrificio economico. La Juventus può quindi provare a chiudere la trattativa a strettissimo giro.

La Juventus non sembra voler fermare la sua campagna acquisti. Dopo un inizio scoppiettante, con gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, i bianconeri sono ancora alla ricerca di colpi in entrata.

Adesso il nome nuovo che circolare dalle parti di Torino è quello di Raspadori. Per l’attaccante del Sassuolo la Juventus deve però superare la concorrenza del Napoli. I bianconeri si sono inseriti in ritardo e, sebbene i rapporti col Sassuolo sono ottimi, gli azzurri hanno dalla loro il fatto di aver trovato già l’accordo con il calciatore.

Cherubini naturalmente non può operare solo in entrata. E tutti questi acquisti devono essere contornati anche da cessioni di esuberi. Giocatori che, sebbene tecnicamente validi, per un motivo o per un altro non rientrano più nei piani di Allegri. Tra i nomi figura quello di Arthur che, nelle ultime settimane, è stato accostato al Valencia.

Juventus, Arthur verso il Valencia: bianconeri pronti a contribuire all’ingaggio

Nei giorni scorso la trattativa sembrava essersi arenata a causa delle resistenze della Juventus nel contribuire all’ingaggio del calciatore. La pista valenciana però, a quanto pare, è tutt’altro che chiusa.

Stando a quanto riporta il giornalista Romeo Agresti infatti la Juventus si sarebbe convinta di contribuire al pagamento dell’ingaggio. “Definita la formula della trattativa tra Juventus e Valencia per Arthur.” si legge nel tweet. “Prestito gratuito con i bianconeri che sono disposti a contribuire all’ingaggio.” Insomma, a quanto pare la trattativa sembra essersi riaperta. I problemi degli scorsi giorni sono stati superati grazie al ‘sacrificio’ economico della Juventus. La fumata bianca potrebbe quindi essere solo questione di giorni.