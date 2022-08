“Non cambia idea”: occhio Lazio, problemi per Sarri. Scoppia il caso?

Pessime notizie in casa Lazio. Il calciatore non ha cambiato idea ed ora per Sarri potrebbero sorgere davvero dei problemi.

La Lazio continua a lavorare sul mercato in entrata. Anche se alcune situazioni, come quella che riguarda il portiere Ivan Provedel dello Spezia, sono in stand-by e stanno facendo ritardare i tempi di completamento della rosa.

Sarri certamente non è contando di ciò e nemmeno la società. L’intenzione di Lotito era quella di dare al suo tecnico una rosa quanto più completa possibile in vista dell’inizio della prossima stagione. Arrivare la fischio d’inizio della prima giornata con un gruppo squadra già affiatato.

Non è solo il mercato in entrata a preoccupare il tecnico. A non far dormire sonni tranquilli ci pensa anche il mercato in uscita. Se su Milinkovic-Savic Lotito è stato chiaro, fissando un prezzo di 55 milioni, su Luis Alberto la situazione è molto più netta, con il calciatore che non ha alcuna intenzione di recedere dal suo proposito di lasciare la Lazio per tornare in Spagna.

Lazio, Luis Alberto vuole tornare in Spagna: fissato il prezzo

Come riporta il collega Nicolò Schira attraverso un tweet: “Il calciatore non cambia idea. Luis Alberto vuole tornare in Spagna. La Lazio a questo punto aspetta un’offerta da 25 milioni e poi darà il via libera al trasferimento.

Ricordiamo che Luis Alberto già diversi mesi fa aveva espresso il desiderio di tornare in Spagna. Luis Alberto in Spagna ha già vestito le maglie di Barcellona, Siviglia, Malaga e Deportivo La Coruna. Nel 2016 l’arrivo alla Lazio. Ora dopo 174 presenze e 36 gol nella nostra Serie A il trequartista è pronto a lasciare Formello. A patto che vengano messi sul piatto 25 milioni.