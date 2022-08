“Non vale così tanto!”: Milan, l’ex centrocampista stronca il colpo di Maldini

Il Milan ha da poco concluso il grande colpo del suo calciomercato estivo, ma secondo un ex giocatore bisogna ridimensionare le aspettative.

Tre anni fa, nell’estate 2019, la Serie A salutava l’arrivo di Matthijs de Ligt con ottimismo. Non solo i tifosi della Juventus, ma anche gli addetti ai lavori si godevano l’arrivo nel nostro campionato di uno dei più grandi giovani talenti in circolazione. Una storia che non è andata bene, e che anzi si è conclusa con qualche frecciata di troppo da parte del giocatore, ma che comunque presentava il nostro campionato come una meta di approdo ancora importante.

La storia si è ripetuta pochi giorni fa. La speranza è che stavolta vada tutto per il meglio, la certezza è che Charles De Ketelaere, uno dei più forti giovani al mondo, è un giocatore del Milan. Un colpo atteso a lungo, di cui tanto si è parlato e che finalmente si è concretizzato. Dovrebbe aprire a nuovi colpi per il Diavolo, ma già da solo esalta i campioni d’Italia e desta molta curiosità ed entusiasmo. Anche se non mancano le voci contrarie.

Baseggio avvisa il Milan: “De Ketelaere è costato troppo”

Per un decennio bandiera dell’Anderlecht, una breve esperienza in Serie A con la maglia del Treviso, Walter Baseggio si è espresso sul giocatore in un’intervista rilasciata a MilanNews.it e tanto per cominciare ha definito eccessivi i 35 milioni spesi dai rossoneri per il cartellino di De Ketelaere.

“Per me non così tanto. Magari tra un anno varrà quella cifra e credo che il Milan si sia mosso per anticipare la concorrenza, ma oggi non vale quei soldi. Per me il prezzo giusto era intorno ai 20-25 milioni”.

Nonostante questo, Baseggio riconosce che il talento ex Club Brugge “è un giocatore con tanta, tanta qualità”. Che però “dovrà sostenere la pressione di essere costato così tanto. La cifra spesa significherà maggiori aspettative, minore pazienza e la necessità per lui di adattarsi subito alla Serie A, che è molto diversa dalla Pro League”.