Napoli, svolta sul mercato: cessione a sorpresa, sostituto già pronto

Una svolta importante per quanto riguarda il reparto arretrato del Napoli. Rinnovo e prestito, poi tutto sul colpo in entrata.

Il Napoli si prepara a quelle che saranno delle settimane (per non dire giorni) molto calde. Il mercato prosegue, la squadra di Spalletti non è ancora completa, e potrebbero esserci degli stravolgimenti importanti da qui al prossimo mese di settembre. Tanti giocatori importanti sono andati nel corso di queste settimane. Basti pensare a Lorenzo Insigne, Dries Mertens, cosi come anche Kalidou Koulibaly, David Ospina.

Una squadra che ad oggi si mostra molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto lo scorso anno. Ed altre cose potrebbero succedere da qui a breve. Il futuro di Piotr Zielinski, per esempio, è ancora avvolto nel mistero. Il West Ham ci ha provato, il giocatore pare abbia rifiutato ed ora bisogna capire se ci possa essere un’altra occasione per andare via.

Napoli, svolta su Meret: pronto il prestito allo Spezia

Ma non c’è soltanto Zielinski sul piede di partenza. Si è parlato anche di Fabian Ruiz recentemente, anche se lo spagnolo ad oggi pare non aver portato al club delle offerte sufficienti a far vacillare De Laurentiis. In questi minuti, però, è emersa una notizia che riguarda un altro azzurro che, a sorpresa, potrebbe addirittura andare via.

Stiamo parlando di Alex Meret che, soprattutto dopo l’addio di Ospina, sembrava fosse pronto a prendere il posto da titolare. Poi il Napoli ha cominciato a cercare un nuovo portiere (tutto su Kepa) e cosi anche la solidità della posizione di Meret ha cominciato a barcollare.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Meret dovrebbe rinnovare con il Napoli per poi andare per un anno in prestito allo Spezia. Una notizia a sorpresa, anche considerando la destinazione che si sarebbe palesata in queste ore. Il Napoli, cosi, andrebbe deciso su Kepa e probabilmente anche su un altro portiere per completare il reparto.