Calciomercato Torino, che beffa per Juric: salta il colpo, tifosi delusi

Calciomercato Torino, Juric ancora non riceve le notizie che aspetta per il futuro: si complica anche un’altra operazione.

Il Torino, con Ivan Juric in prima linea, attende i giusti rinforzi per andare ad affrontare al meglio gli impegni che si avvicinano. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ad dell’Atalanta in merito all’operazione per Miranchuk, anche un altro affare rischia di complicarsi e di saltare in via definitiva.

Il Torino ha messo nel proprio mirino, in vista della prossima stagione di Serie A, un giocatore dell’Ajax. Si tratta di Perr Schuurs, giovane difensore centrale nato nel 1999. Il suo profilo è stato preso in considerazione dai granata per andare a sostituire Gleison Bremer.

Adesso, però, proprio in merito a questa trattativa, dall’Olanda hanno prontamente spento l’entusiasmo. O meglio, da ‘De Telegraaf’, è stata chiarito la posizione dell’Ajax e la ferma volontà di non lasciar partire nessuno a prezzi scontati. Né tantomeno Schuurs. Ecco per quale motivo.

Calciomercato Torino, si complica un altro affare? L’Ajax mette i paletti per Schuurs, serve la giusta offerta

Ivan Juric, specialmente dopo l’accesa discussione avuta con il ds del club Davide Vagnati, ha chiesto al Torino di svolgere un mercato all’altezza delle sue aspettative. È finora arrivato ufficialmente il rinforzo di Lazaro dall’Inter, mentre è in stand-by l’operazione che dovrebbe portare Miranchuk.

Inoltre, dall’Olanda arrivano altre cattive notizie. L’Ajax adesso ripensa all’eventuale cessione di Perr Schuurs. Anche perché Bassey è stato espulso nella Supercoppa d’Olanda e salterà due turni, mentre Alvarez è stato fermato dalla giustizia sportiva. Quindi, secondo ‘De Telegraaf’, il club ora lascerebbe partire il suo difensore centrale solamente con una giusta e consistente offerta. L’intenzione è di non restare scoperti per quella porzione di campo.