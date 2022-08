“Presto le firme”: Roma-Wijnaldum, l’annuncio fa impazzire i tifosi

Svolta nella trattativa che consentirà a Wijnaldum di trasferirsi alla Roma: arrivato l’annuncio sperato dal tecnico Mourinho.

La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo. L’obiettivo della Roma, infatti, è quello di crescere ancora e mettere a disposizione del tecnico José Mourinho una squadra di alto livello competitiva sia in Italia che in Europa. Paulo Dybala, come testimoniato dall’assist fornito nell’amichevole vinta ai danni del Tottenham, si è integrato subito ed in questi giorni continuerà a lavorare così da arrivare pronto al debutto in campionato. Insieme a lui in campo, salvo sorprese, ci sarà pure Georginio Wijnaldum.

L’olandese, infatti, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso. Dopo l’incontro andato in scena a Tel Aviv, il direttore generale Tiago Pinto ha continuato a tessere i contatti con il Paris Saint Germain al fine di ridurre le distanze e rendere possibile l’operazione. Le parti hanno quindi continuato a discutere raggiungendo, alla fine, l’intesa decisiva che consentirà al centrocampista di sbarcare nella capitale.

A confermarlo su Twitter è stato Fabrizio Romano, secondo il quale le parti hanno definito la modalità del trasferimento: si tratta, nel dettaglio, di un prestito con diritto di riscatto. Il PSG, dal canto suo, avrebbe preferito inserire l’obbligo ma alla fine ha deciso di cedere alle richieste della Roma pur di agevolare la partenza dell’ex Liverpool. Ora i club risultano impegnati nella preparazione dei “documenti e delle pratiche, e che presto le firme saranno poste sui contratti”.

Stephy Mavididi e Georginio Wijnaldum (Ansa)

Roma, Wijnaldum è ad un passo: accordo raggiunto

L’accordo, stando quanto riportato dal giornalista, è da considerare raggiunto ed ora si attende soltanto la fumata bianca. I tempi si preannunciano corti: il PSG, infatti, “vuole che Wijnaldum e Gueye (Everton) se ne vadano questa settimana”. Ancora qualche giorno di attesa, quindi, ma ormai la strada appare in discesa

Mourinho può continuare a sorridere: a breve, infatti, avrà a disposizione un elemento di grande esperienza internazionale abile sia in fase di costruzione della manovra che in quella di finalizzazione. E non finisce qua, perché a stretto giro di posta potrebbe abbracciare pure Andrea Belotti. Prima, però, sarà necessario cedere Eldor Shomurodov seguito sia dal Bologna che dal Torino.